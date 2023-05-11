В городе Гусь-Хрустальный мужчина убил своего отца молотком. Как сообщает пресс-служба СУ СК...

В городе Гусь-Хрустальный мужчина убил своего отца молотком.Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Владимирской области, в городе Гусь-Хрустальный под стражу заключен мужчина, обвиняемый в убийстве своего родного отца.По версии следствия, в ночь с 5 на 6 мая 2023 года в ходе распития спиртного между мужчинами произошла серьёзная ссора. В ярости сын нанес отцу не менее 10 ударов молотком по голове, сообщает региональная пресс-служба.От полученных ран потерпевший скончался на месте. А обвиняемый, видимо не осознав — что произошло, выпил ещё спиртное и лёг спать.По ходатайству следователя СК России в отношении нападавшего мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Фото: pxfuel.com