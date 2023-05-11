Подача воды восстановлена в нормальном режиме.

В Петушинском районе завели уголовное дело по факту отключений воды в посёлке Городищи. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.Со 2 мая в населённом пункте начались перебои с холодной водой. Помимо жителей пострадали и экстренные службы. Из-за снижения давления в водопроводе пожарные гидранты вышли из строя. Спустя три дня чиновники, надзорные органы и поставщики ресурса собрались побеседовать на эту тему.«Выяснилось, что частота подачи тока на насосе установлена ниже уровня напряжения в сети. Технических неполадок не выявлено. Таким образом, на водозаборе намеренно произведено изменение частоты электроснабжения, идущего на мотор насоса», - поделились причинами перебоев в пресс-службе прокуратуры.По материалам проверки возбуждено уголовное дело о самоуправстве. Подача воды восстановлена в нормальном режиме.Добавим, что отсутствие воды для жителей Городищ давно не новость. В конце прошлого года за два месяца её отключали В начале февраля с людьми губернатор Александр Авдеев. Он пояснил, что объекты инфраструктуры, расположенные на территории «Городищенской отделочной фабрики», после банкротства предприятия оказались в руках частника, который сейчас живёт в Испании. Властям остаётся лишь судиться, чтобы вернуть их в собственность государства. Процесс не быстрый, поэтому, видимо, мы еще не раз услышим о проблемах с водоснабжением в Петушинском районе.