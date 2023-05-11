Следователи СК РФ по Владимирской области задержали в Гусь-Хрустальном мужчину, обвиняемого в убийстве по-пьяни отца в ночь с 5 на 6 мая. «По версии следствия, в ночь с 5 на 6 мая 2023 года в ходе

Следователи СК РФ по Владимирской области задержали в Гусь-Хрустальном мужчину, обвиняемого в убийстве по-пьяни отца в ночь с 5 на 6 мая. «По версии следствия, в ночь с 5 на 6 мая 2023 года в ходе распития спиртного между мужчинами произошла ссора, в результате чего сын нанес отцу не менее 10 ударов молотком по голове.