Следователи СК РФ по Владимирской области задержали в Гусь-Хрустальном мужчину, обвиняемого в убийстве по-пьяни отца в ночь с 5 на 6 мая. «По версии следствия, в ночь с 5 на 6 мая 2023 года в ходе
<a href="https://33live.ru/novosti/11-05-2023-v-gus-xrustalnom-zaderzhali-muzhchinu-obvinyaemogo-v-ubijstve-otca.html" target="_blank">В Гусь-Хрустальном задержали мужчину, обвиняемого в убийстве отца</a> - Следователи СК РФ по Владимирской области задержали в Гусь-Хрустальном мужчину, обвиняемого в убийстве по-пьяни отца в ночь с 5 на 6 мая. «По версии следствия, в ночь с 5 на 6 мая 2023 года в ходе
[url=https://33live.ru/novosti/11-05-2023-v-gus-xrustalnom-zaderzhali-muzhchinu-obvinyaemogo-v-ubijstve-otca.html]В Гусь-Хрустальном задержали мужчину, обвиняемого в убийстве отца[/url] - Следователи СК РФ по Владимирской области задержали в Гусь-Хрустальном мужчину, обвиняемого в убийстве по-пьяни отца в ночь с 5 на 6 мая. «По версии следствия, в ночь с 5 на 6 мая 2023 года в ходе