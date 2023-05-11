Трагедия произошла во время застолья.

В Гусь-Хрустальном сын до смерти забил отца молотком. Мужчина заключён под стражу.Как сообщили в пресс-службе Следкома, в ночь с 5 на 6 мая родственники распивали алкоголь. По пьяной лавочке между ними произошла ссора. Сын схватился за молоток и размозжил папе голову десятью ударами в темечко. От полученных травм потерпевший умер на месте происшествия. Душегуб выпил на посошок и лёг спать. Похмелье застало гусевчанина уже в руках правосудия.Теперь он обдумывает свой поступок сидя в СИЗО.