Он получил 3 года и 9 месяцев тюрьмы.

В Камешково лжетеррорист, угрожавший взорвать магазин, приговорён почти к четырём годам тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.В начале ноября 2022 мужчина, находясь дома в посёлке Новки, целый день пил алкоголь. Вечером к нему присоединился товарищ. Собутильники вспомнили старые обиды на полицейских. Разозлившись, они решили отомстить стражам порядка. Один из них позвонил в службу «112» и сообщил о минировании магазина, не назвав точный адрес. Сотрудники МВД выехали в населённый пункт, обследовали все три торговые точки на территории посёлка, но взрывных устройств так и не нашли.Зато нашли шутника, который попытался поглумиться над ними. Фигуранта задержали. Следующие 3 года и 9 месяцев он проведёт в тюрьме. Хорошо смеётся тот, кто смеётся на свободе.