Столкнулись и сбили пешеходов. Серьезная авария произошла в городе Карабаново Александровского района. На улице Мира, около дома №12, столкнулись две легковушки: Рено Логан и Лада Приора. По

Столкнулись и сбили пешеходов. Серьезная авария произошла в городе Карабаново Александровского района. На улице Мира, около дома №12, столкнулись две легковушки: Рено Логан и Лада Приора. По информации ГИБДД, после удара Приора вылетела на тротуар и сбила двух женщин. Авария зафиксирована 10 мая, в 12:35. К месту происшествия приехали скорая помощь и полиция. Олег Лапшин,