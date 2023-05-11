В Коврове местный житель предстал перед судом за совершение пьяного ДТП, в котором пострадал мотоциклист. В пресс-службе Ковровского суда рассказали, что в июне 2022 года, двигаясь по ул.Еловой

В Коврове местный житель предстал перед судом за совершение пьяного ДТП, в котором пострадал мотоциклист. В пресс-службе Ковровского суда рассказали, что в июне 2022 года, двигаясь по ул.Еловой в Коврове, пьяный водитель не уступил дорогу мотоциклу со встречки и совершил с ним столкновение. В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения, причинившие тяжкий вред его здоровью.