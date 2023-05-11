В Коврове мужчине, не сообщившему органам власти о фактах склонения к терроризму, продлили срок...

В Коврове мужчине, не сообщившему органам власти о фактах склонения к терроризму, продлили срок заключения.Как стало известно, Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность мужчины 1990 года рождения, связанная с «несообщением в органы власти о лицах, которые совершили преступление, предусмотренное ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ» («склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение террористической деятельности)».Напомним, УФСБ во взаимодействии с УФСИН России по Владимирской области была выявлена и пресечена противоправная деятельность членов религиозно-экстремистской ячейки сторонников международной террористической организации «Исламское государство» (деятельность на территории РФ запрещена).Она была образована в одном из исправительных учреждений УФСИН России по Владимирской области пятью осужденными.Выяснилось, что отбывая наказание вместе с указанными преступниками, фигурант знал о совершенном ими преступлении, предусмотренном ч. 1.1 ст.205.1 УК РФ. Однако умышленно скрыл информацию.В мае 2023 года приговором Ковровского районного суда данный гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ.Как итог: осужденному добавили к ранее установленному сроку ещё 5 месяцев лишения свободы. Общий срок заключения составил 9 лет и 7 месяцев.Фото: pxfuel.com