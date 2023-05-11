В результате к девяти годам отсидки ему добавили ещё пять месяцев тюрьмы.

Во Владимирской области заключённый осужден за несообщение о вербовщиках террористов. Об этом рассказали в УФСБ.В Коврове 33-летний мужчина получил пять месяцев тюрьмы за сокрытие информации о группировке, которая привлекала бывших зэков на сторону ИГИЛ (организация запрещена в России). В одной из колоний пятеро сидельцев занимались вовлечением освобождающихся людей в деятельность террористической организации. Их сокамерник обо всём знал, но не доложил руководству исправительного учреждения.В результате к девяти годам отсидки ему добавили ещё пять месяцев.