В муниципальном приюте Хвосты Гусь-Хрустального построили новые просторные вольеры для...

В муниципальном приюте "Хвосты Гусь-Хрустального" построили новые просторные вольеры для собак.Это одно из самых крупных и проблемных прибежищ для бездомных животных. Их там сотни. Новые вольеры - помощь неравнодушных жителей, депутатов и волонтеров. В их строительстве помог и чемпион мира, тренер по каратэ Самир Рагимов. Однако в вольеры поместилась лишь небольшая часть животных. Помощь все ещё необходима.Ко Дню победы волонтеры региональных приютов напомнили, что и братья меньшие вложили немало в сегодняшнее мирное небо над головой. Кем только ни были на фронте собаки: разведчиками, санитарами, саперами, связными. Такова их природа, говорят помощники "хвостов": они всегда преданны человеку и пойдут за ним куда угодно до конца.