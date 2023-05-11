В региональной полиции определили лучшего владимирского участкового. В этом году конкурс посвящен...

В региональной полиции определили лучшего владимирского участкового. В этом году конкурс посвящен столетию создания службы участковых уполномоченных в системе МВД.За звание "Лучшего по профессии" боролись девятнадцать полицейских из разных районов области. Участникам предстояло пройти теоретический экзамен по правовой и служебной подготовке. Показать "класс" в стрельбе из табельного оружия, сдать нормы физподготовки, выполнить задания по оказанию первой медицинской помощи. Максимальное количество баллов по итогам испытаний набрал старший участковый уполномоченный из Муромского отдела Антон Соколов. Майор полиции представит регион на Всероссийском этапе конкурса профмастерства.Антон Соколов, старший участковый уполномоченный полиции МО МВД "Муромский":- В конкурсе "Лучший по профессии" я участвую не в первый раз. Считаю, что проводится правильно. Повышает уровень подготовки сотрудников полиции. Буду рад представлять наш отдел и УМВД по Владимирской области на более высоком уровне.