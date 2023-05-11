Наркотики нашли во время досмотра

Наркотики нашли во время досмотраНа российско-белорусской границе в Смоленской областиФедеральная служба безопасностиизъяла крупную партию запрещенных веществ. Наркотики были привезены из Латинской Америки и следовали в Польшу, пишутНаркотики были обнаружены во время досмотра двух фур с турецкими номерами. со ссылкой на ФСБ отмечает, что в автомобилях нашли тайники, в которых были спрятаны 116 и 373упаковок с запрещенными веществами.Общий вес изъятого составил 492 килограмма. Большегрузами, в которых находились полтонны кокаина, управляли иностранные граждане, упоминает .