На платформе появится информация по обучению, анализу данных, искусственному интеллекту и другим технологиям.

К концу года владимирцы получат доступ к ресурсу для бесплатного изучения блокчейна и IT-технологий Web3on. Об этом сообщили наши коллеги из со ссылкой на пресс-службу некоммерческой организации «Национальная технологическая инициатива».«Проект уже запущен в пилотном формате. Его тестируют в одном из московских вузов. К концу года доступ откроют для всех жителей России», - пояснили в НТИ.Контент будет разделён на две части: бесплатная версия и платная расширенная подписка. На платформе появится информация по обучению, анализу данных, искусственному интеллекту и другим технологиям.«Задача состоит в том, чтобы каждый россиянин смог пройти обучение и использовать новые знания в своей работе», - подчеркнул руководитель Web3on Юрий Шмонин.