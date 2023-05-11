Владимирцы завоевали Малый кубок «Ночной хоккейной лиги» в дивизионе «Любитель 50+». Финальный матч Всероссийского Фестиваля по хоккею среди любительских команд состоялся 9 мая в Сочи. Всего

Владимирцы завоевали Малый кубок «Ночной хоккейной лиги» в дивизионе «Любитель 50+». Финальный матч Всероссийского Фестиваля по хоккею среди любительских команд состоялся 9 мая в Сочи. Всего на турнир побороться за победу в дивизионах приехал 81 регион, 174 команды, 3300 участников. Нашу область представляют три команды: селивановский «Олимп» (дивизион 18+), «Рекорд» из Александрова (дивизион 40+) и