Рязанская компания ООО «Сто грузовиков» поставит в город Владимир четыре новых троллейбуса МАЗ за 92,23 млн рублей. Об этом стало известно после завершения аукциона на сайте Госзакупок.

Рязанская компания ООО «Сто грузовиков» поставит в город Владимир четыре новых троллейбуса МАЗ за 92,23 млн рублей. Об этом стало известно после завершения аукциона на сайте Госзакупок. Начальная цена контракта составляла 104,8 млн рублей. Поставщик сбросил ее на 12,6 млн рублей. За 92,23 млн рублей ООО «Сто грузовиков» обязуется до 5 июля предоставить городу четыре