Во Владимире Ленинский районный суд рассмотрит иски о запрете сайтов по продаже паспортов, дипломов...

Во Владимире Ленинский районный суд рассмотрит иски о запрете сайтов по продаже паспортов, дипломов и водительских удостоверений.Судебные заседания по нескольким делам назначены на 25 мая 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте Ленинского районного суда.Стало известно, что на некоторых сайтах в свободном доступе жителям России (и просто всем желающим) предлагается за определенную сумму денег купить дипломы, водительские удостоверения и даже паспорта.Рекламные «слоганы» удивляют своей «смелостью»: «Дубликат без предоплаты»; «Оформите паспорт всего за 2 дня»; «Диплом быстро» и пр.В частности, например, 19-я военная прокуратура армии ("войсковая часть 56680") обратилась в суд с административным иском о признании информации, размещенной на определенных сайтах в сети «Интернет», - «запрещенной к распространению на территории РФ».В обоснование указано, что в ходе проведенного мониторинга было выявлено размещение на указанных сайтах сообщений о продаже дипломов о высшем и среднем образовании: «Наличие данной информации в свободном доступе нарушает законодательство Российской Федерации...»Фото: pxfuel.com