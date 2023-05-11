На Соборной площади 23 мая состоится мероприятие, на котором руководители города и области поздравят школьников с окончанием учёбы.

Во Владимире не планируется проводить парад выпускников. Об этом сообщили в мэрии.На Соборной площади 23 мая состоится мероприятие, на котором руководители города и области поздравят школьников с окончанием учёбы. Шествие пока исключили из программы мероприятий, но в план ещё могут внести изменения. Всего в областном центре выпустится 1672 одиннадцатиклассника. Напомним, что в прошлом году несмотря на ковид парад всё-таки состоялся. В этом году у истоков возможной отмены мероприятия совсем другие причины.Добавим, что всего в регионе более 19 тысяч ребят 9 и 11 классы. Последние звонки состоятся 22 и 23 мая, а выпускные – 23 и 24 июня.