Он скончался 7 мая в возрасте 57 лет.

Во Владимире умер бывший вратарь «Торпедо» Александр Тулаев. Он скончался 7 мая в возрасте 57 лет.«Выражаем соболезнования родным и близким усопшего», - сообщили в пресс-службе команды.Александр Геннадьевич являлся воспитанником владимирского футбола. Играл за чёрно-белых в 1984, 1987-1989 годах, а также выступал за волгоградский «Ротор-дубль». За родной клуб дебютировал в игре против «Волжанина» из Кинешмы. В первенствах СССР в составе торпедовцев провёл 86 матчей.