С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 185488 владимирцев.

Во Владимирской области 11 мая выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 7 человек. Ещё 3 человека подхватили опасный вирус в Муромском, 5 - в Гусь-Хрустальном, по 2 - в Ковровском и Юрьев-Польском, по 1 - в Петушинском, Кольчугинском, Александровском, Собинском, Гороховецком, Меленковском, Суздальском и Селивановском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 185488 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 51378 заболевших во Владимире, 21958 - в Ковровском районе и 20149 - в Муроме.