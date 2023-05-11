Все очаги возгораний ликвидированы.

В 2023 году во Владимирской области произошло 10 лесных пожаров и 303 пала сухой травы. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.Все очаги ликвидированы. В регионе действует третий класс пожарной опасности.Составлено всего 24 административных протокола. Так, во Владимире на 38 палов сухостоя оформлен один протокол, в Кольчугинском районе при 24 случаях возгораний не составлено ни одного, в Суздальском – 4 из 49.«Несмотря на запрет разведения костров, нарушения фиксируются регулярно, поэтому работу по привлечению к ответственности следует активизировать», – подчеркнул губернатор.Он также поручил начать очистку противопожарных водоёмов.Добавим, что вскоре ситуация с лесными пожарами может резко обострится. По прогнозам синоптиков,