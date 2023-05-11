Молодёжный актив «Энергосбыт Волга» принял участие в Международной акции «Сад памяти», приуроченной...

Молодёжный актив «Энергосбыт Волга» принял участие в Международной акции «Сад памяти», приуроченной ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.Мероприятие прошло на территории Андреевского лесничества в Судогодском районе. Вместе с другими волонтёрами сотрудники компании высадили 7 тысяч саженцев сосны на площади 1,2 гектара.- Молодёжный актив «Энергосбыт Волга» впервые присоединился к акции «Сад памяти» в прошлом году. Вместе с другими волонтёрами в преддверии Дня Победы мы высадили более 8 тысяч саженцев сосны, сегодня – ещё 7 тысяч. Каждое дерево - это напоминание о подвигах участников Великой Отечественной войны. Для нас большая честь принимать участие в таком мероприятии, - рассказала председатель молодёжного актива «Энергосбыт Волга» Валерия Кузьмина.За несколько лет в рамках Международной акции «Сад памяти» планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом павшем в Великой Отечественной войне.В этом году во Владимирской области до конца мая высадят более 180 тысяч сеянцев сосны и ели. На карте региона на сайте садпамяти2023.рф уже нанесено несколько десятков зелёных точек.- Появление зелёных памятников в честь героев решает также задачи сохранения и восстановления лесного фонда, - подчёркивают организаторы акции.Компания «Энергосбыт Волга» поддерживает инициативы по приумножению деревьев и реализует экоинициативу «Каждое дерево на счету» по переходу на электронные счета.На данный момент уже более 88,5 тысяч клиентов компании отказались от бумажных квитанций. 5000 счетов по 8,5 граммов спасают от вырубки одно реальное дерево в месяц.Таким образом, каждый месяц клиенты компании спасают 17 живых деревьев, за год – более 200.Фото: pxfuel.com