Последние звонки состоятся 22 и 23 мая, а выпускные – 23 и 24 июня. ОГЭ и ЕГЭ начнутся с 24 и 26 мая.

Во Владимирской области из школ, вузов и колледжей выпустятся 32277 человек. Об этом рассказал Александр Авдеев.Более 19 тысяч ребят оканчивают 9 и 11 классы. Почти 7200 студентов станут дипломированными специалистами средних специальных учебных заведений. Порядка 5600 выпускников получат высшее образование. Еще 447 детей выходят из школ-интернатов и кадетских корпусов.Последние звонки состоятся 22 и 23 мая, а выпускные – 23 и 24 июня. ОГЭ и ЕГЭ начнутся с 24 и 26 мая.Добавим, что в 2022-ом году количество школьников, сумевших набрать минимальные баллы на тестировании, выросло почти в три раза.