Во Владимирской области из-за нарушения водоснабжения в посёлке Городищи завели уголовное...

Во Владимирской области из-за нарушения водоснабжения в посёлке Городищи завели уголовное дело.Речь идёт про статью «Самоуправство», как сообщает пресс-служба областной прокуратуры.После проверки в Петушинском районе выяснилось, что со 2 мая текущего года в посёлке Городищи начались проблемы с подачей холодной воды.«Помимо нарушения прав граждан-потребителей, снижение давления в водопроводной стало причиной неработоспособности пожарных гидрантов, расположенных на территории поселка…» - поясняют в пресс-службе прокуратуры.При анализе ситуации выяснилось и то, что в водозаборном сооружении, расположенном в посёлке Городищи, на насосе показания давления составляли ниже нормы.При этом при осмотре оборудования каких-либо технических неисправностей не было обнаружено.В пресс-службе прокуратуры Владимирской области уточняют, что «на водозаборном сооружении намеренно были произведены изменение частоты электрического тока».Это и стало причиной снижения давления на насосе до значений, не позволяющих нормально обеспечивать жителей водоснабжением.По результатам рассмотрения материалов проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ.Фото: pxfuel.com