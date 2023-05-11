Владимирская область продолжает гореть. С начала года уже было зафиксировано 312 ландшафтных пожаров на площади 544 гектара, сообщили в МЧС. Постоянное наблюдение ведётся за очагами пожаров.

Владимирская область продолжает гореть. С начала года уже было зафиксировано 312 ландшафтных пожаров на площади 544 гектара, сообщили в МЧС. Постоянное наблюдение ведётся за очагами пожаров. На данный момент зафиксировано 167 термических точек. Одной из главных причин пожаров остается человеческий фактор: к административной ответственности привлечено 53 нарушителя требований пожарной безопасности. В МЧС напоминают, в пожароопасный