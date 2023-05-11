Во Владимирской области стартовал проект Здоровое поколение. В области стартовал проект...

Во Владимирской области стартовал проект "Здоровое поколение".В области стартовал проект "Здоровое поколение". С помощью него родители смогут получить бесплатную медицинскую помощь для своих детей.Для этого нужно зарегистрироваться на сайте проекта "Здоровое питание", созданном университетом диетологии и нутрициологии. Среди врачей, к которым можно обратиться: педиатр, эндокринолог, диетолог, нутрициолог и другие. Кроме безвозмездной врачебной помощи родители получат доступ к образовательной программе по воспитанию: 250 уроков о формировании здорового образа жизни, памятки экспертов, онлайн-дневники, чек-листы, советы и прочее. Для каждого ребенка проведут индивидуальный расчет показателей.