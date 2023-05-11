Во Владимирской области выявлены клещи - переносчики боррелиоза. Четырех паразитов сняли с людей....

Во Владимирской области выявлены клещи - переносчики боррелиоза. Четырех паразитов сняли с людей. Всего с жалобами на укусы клещей за неделю обратились больше ста жителей региона, в том числе дети.Не факт, что человек, с которого сняли инфицированного клеща, сам подхватит инфекцию, но лечение в любом случае необходимо начать. И как можно раньше. Иксодовый клещевой боррелиоз (он же - болезнь Лайма) - опасное вирусное заболевание. Вирус поражает центральную нервную систему. Боррелии, инфекционные агенты, способны передвигаться не только под кожей, но и проникать в кровеносные сосуды, перемещаясь во внутренние органы и даже мозг. Первые симптомы - озноб, сонливость, боли в суставах.При этом в регионе по-прежнему не выявлено ни одного случая заражения клещевым вирусным энцефалитом. Но сезон активности клещей - в самом разгаре. В случае укуса нужно обращаться в лечебные учреждения, а самого паразита передать на лабораторное исследование.