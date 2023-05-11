Во Владимирской области продолжается голосование за объекты благоустройства. На сегодняшний день в нём поучаствовали уже 49 тысяч человек. Так в областном центре среди жителей лидируют

Во Владимирской области продолжается голосование за объекты благоустройства. На сегодняшний день в нём поучаствовали уже 49 тысяч человек. Так в областном центре среди жителей лидируют улица Девическая, за которую проголосовало уже 3823 человека, и сквер в мкр. Юрьевец, за него отдали 3287 голосов. Всего в проекте участвуют 19 городов и городских поселений. В 11 территориях