Шансы успешного вынашивания и рождения ребенка у женщин высоки в возрасте до 30 лет. Такое заявление сделала гинеколог-репродуктолог Эльвира Исакова. Она отметила, что риски рождения детей ..

Шансы успешного вынашивания и рождения ребенка у женщин высоки в возрасте до 30 лет. Такое заявление сделала гинеколог-репродуктолог Эльвира Исакова.Она отметила, что риски рождения детей с различными отклонениями повышаются после 35 лет. Сегодня все больше женщин этого возраста обращаются в центры ЭКО, передает .