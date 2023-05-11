На нераспроданные квартиры в сданных ЖК.

На нераспроданные квартиры в сданных ЖК.Столичные застройщики, которые возводят новостройки с высоким показателем энергоэффективности, просят предоставить им налоговые льготы на 3 года на нераспроданное жилье в уже построенных домах. Письмо с соответствующим предложением от объединения строительных компаний было отправлено в Минстрой РФ.На федеральном уровне данная льгота прописана. Ее, в частности, применяют на Алтае, в Томской области, в ХМАО, но не в столице. Застройщики Москвы платят налог в 1,9% на нереализованные квартиры, а также кладовки и машиноместа в веденных домах.Сейчас в Москве возводится 716 многоквартирных домов, 85% из которых обладают высокой энергоэффективностью. Жильцы таких домов экономят до 70% на оплате услуг ЖКУ. В письме указывается, что отсутствие налоговых льгот лишает застройщиков мотивации для возведения таких новостроек, требующих дополнительных расчетов и затрат.Для покупателей введение такой льготы может носить негативный характер. Сейчас, как только на рынке возникает избыток предложения, цены идут вниз – напрямую или в рамках скидочных кампаний. Если же застройщиков освободят от налога на нераспроданное жилье, они не будут торопиться реализовывать данные квартиры.