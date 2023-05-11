Житель Владимира, оставшийся без попечения родителей, получил новое жилье лишь спустя пять...

Житель Владимира, оставшийся без попечения родителей, получил новое жилье лишь спустя пять лет.Положенную от государства жилплощадь житель Владимира, оставшийся без попечения родителей, получил лишь спустя пять лет. И то только после вмешательства прокуратуры. Подробнее - Максим КалашниковУверенным шагом Дмитрий Елисеев подходит к дому. Кодовый замок на двери поддаётся не сразу. Ещё не привык, говорит молодой человек. Был здесь один раз, когда получал ключи от новой квартиры.Дмитрий Елисеев:-Я сюда приехал. Увидел, что дом очень классный и красивый. Большая комната достаточно. Пластиковые окна. И я вот выхожу сюда, тогда ещё хорошая погода была, солнышко. И я вот выхожу так, открываю окошко. Понимаю, что это моя квартира и мне прямо так здорово на душе стало.Ребёнком Дмитрий остался без попечения родителей - отца не знает, мать увлекалась спиртным, за что была лишена родительских прав. Опеку над ребенком взяла бабушка. Достигнув совершеннолетия, Дмитрий подал документы на получение жилплощади от государства. Но обрести законные метры удалось через пять лет. И только после вмешательства прокуратуры.Наталья Морозова, старший помощник прокурора города Владимира:- Прокуратурой города было подано исковое заявление в Октябрьский районный суд. Суд встал на нашу сторону. Администрация не согласилась, попыталась отменить каким-то образом это решение суда. Суд опять не встал на их сторону, поддержал нашу позицию. И в итоге Дмитрию была предоставлена благоустроенная жилая квартира.В квартире в микрорайоне Оргтруд индивидуальное газовое отопление, полностью оборудованная ванная комната, сделан косметический ремонт. Дмитрий уже вовсю фантазирует, как будет обустроено его жилище. В первую очередь - переклеит на кухне обои.Дмитрий Елисеев:- Потому что розовый цвет - это не для меня. Обои я уже заказал. Кухонный гарнитур мы смотрим. Нужно будет снять размеры, поставить здесь кухонный гарнитур. Эту плитку я, скорее всего, увезу в деревню. Сделаю подарок своим родным. Куплю себе новую. В общем - здесь у меня будет отличная кухня. Там у меня будет стоять холодильник, тут у меня будет стол.А также комфортный диван, вместительный шкаф для вещей и большой телевизор. Положенную жилплощадь в прошлом году, благодаря действиям прокуратуры обрели 24 жителя областного центра, оставшиеся без попечения родителей. С начала 2023-го надзорное ведомство выявило 5 нарушений законодательства в этой сфере. Иски в суд уже поданы.Максим Калашников, Алексей Ковалёв. Вести-Владимир.