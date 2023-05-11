Жители областного центра стали сегодня свидетелями аварии с перевернувшимся автомобилем. Группа ВК...

Жители областного центра стали сегодня свидетелями аварии с перевернувшимся автомобилем. Группа ВК "Подслушано владимирских автомобилистов"ДТП произошло сегодня в 13:10. По информации ГИБДД, водитель Хендай Солярис врезался в Ситроен. А тот в свою очередь, перевернулся от удара. Водители не пострадали, а вот авто получило серьезные повреждения. Водитель Соляриса попытался скрыться с места ДТП, но его задержали. Мужчина был пьян.Обстоятельства происшествия выясняются.