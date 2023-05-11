Петиция с требованием услышать мнение жителей сел Суздальского района Владимирской области насчет проекта расширения трассы Р-132 «Золотое Кольцо» появилась на сайте change.org днем 11 мая. Ранее

Петиция с требованием услышать мнение жителей сел Суздальского района Владимирской области насчет проекта расширения трассы Р-132 «Золотое Кольцо» появилась на сайте change.org днем 11 мая. Ранее более 500 жителей восьми сел в направлении Суздаля написали обращение к губернатора региона Александру Авдееву. Людей не устраивает, что в проекте расширения участка трассы от км 277+870 до км