В результате Владимирский регион занял 40-ое место в рейтинге субъектов РФ.

Жителям Владимирской области потребуется 10 лет, чтобы накопить на двухкомнатную квартиру. К такому выводу пришли эксперты сайтаДля расчёта они брали среднюю зарплату жителей региона (по официальным данным она составляет 45 тысяч рублей). Исходя из оклада, специалисты рассчитали, что среднестатистической владимирской семье придётся 10 лет откладывать на покупку жилья в новостройке ценой в 5,4 млн рублей. При этом человек должен исключить любые расходы, а всё жалованье копить на новую недвижимость. С учётом того, что официальные данные по зарплатам разнятся с окружающими нас реалиями, то и срок окажется ещё больше.В результате владимирский регион занял 40-ое место в рейтинге субъектов РФ. Для сравнения, Ярославская область расположилась на 46-ом, Рязанская - на 57-ом, Ивановская - на 60-ом, а Нижегородская - на 76-ом.