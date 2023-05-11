Жителю города Кольчугино грозит до 10 лет лишения свободы за выращивание конопли. Выяснилось, что...

Жителю города Кольчугино грозит до 10 лет лишения свободы за выращивание конопли.Выяснилось, что мужчина (житель Московской области) целый год (с октября по март) выращивал коноплю на чердаке собственного дома. «Рассекретили» его в одном из садовых товариществ Кольчугинского района.Полицейские не только задержали мужчину, но и изъяли у него почти 1 килограмм готового к употреблению наркотическое средства - каннабис (марихуану) и более килограмма высушенных частей конопли.Теперь злоумышленник обвиняется в незаконном приобретение и хранение (без цели сбыта) наркотических средств и частей растений, в крупном размере.Дело передано в Кольчугинский городской суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 500 000 рублей.Фото: pxfuel.com