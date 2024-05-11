Жительнице Владимира с заболеванием позвоночника долгое время отказывали в получении...

Жительнице Владимира с заболеванием позвоночника долгое время отказывали в получении инвалидности.Об этой истории рассказали в пресс-службе Народного Фронта (Владимирская область).«… Заболевание у меня с 2019-го года. Ходить я стала плохо с 22-го года. С 23-го года я вообще не хожу. Конечно, обращалась ко врачам, но ко мне даже никто на дом не пришел, ни один врач. Как будто меня вообще нет… » – со слезами на глаза поясняет Зоя Язвицкая, пенсионерка из Владимира.Зоя Васильевна - инвалид, у нее серьёзные проблемы с позвоночником. Правда, в получении инвалидности ей долгое время отказывали. А ведь женщине, которая почти не ходит, положено специальное оборудование для реабилитации: ходунки, кровать, инвалидные коляски, вспомогательный механизм для подъема, абсорбирующие белье.Ничего этого долгое время у Зои Язвийкой не было. Женщина признается, что ей даже жить не хотелось:- У меня было такое… Я вот мужу говорю, лучше бы уснула и не проснулась...После обращения Народного Фронта к главному врачу первой поликлиники и в Главное бюро медико-социальной экспертизы по Владимирской области, Зоя Васильевна сразу получила все необходимые средства для реабилитации. А врачи стали оказывать ей всю возможную помощь - обследование и оформление первой группы инвалидности.Почему этого не происходило ранее, когда женщина ещё могла самостоятельно передвигаться, неизвестно.В пресс-службе Народного Фронта поясняют, что в скором времени пенсионерку ждет операция, которая должна помочь ей встать на ноги.Но сколько еще в нашем регионе таких пенсионеров, которым срочно требуется медицинская помощь, а их... не слышат?Фото: пресс-служба Регионального исполкома общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» во Владимирской области