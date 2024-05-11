Аграрии Владимирской области испытывают большие сложности из-за аномальных холодов. По состоянию...

Аграрии Владимирской области испытывают большие сложности из-за аномальных холодов.По состоянию на начало этой недели, яровой сев проведен лишь на двенадцать процентов от запланированного объема, сообщают в областном министерстве сельского хозяйства.Засеяна площадь в 16 с половиной тысяч гектаров. Это пшеница, ячмень, овёс и зернобобовые.По техническим и кормовым культурам всё еще хуже - 8 и 5 процентов соответственно.К посадке картофеля приступили лишь в некоторых хозяйствах Вязниковского и Меленковского районов - посажено одиннадцать процентов от плана, а по овощным культурам - вообще всего один.Небольшое потепление, по прогнозам синоптиков, придёт в регион лишь в середине следующей недели.