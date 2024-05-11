Астрологический прогноз на 11 мая. Напряженный аспект Луны к Марсу способствует...

Астрологический прогноз на 11 мая. Напряженный аспект Луны к Марсу способствует конфликтамПродолжаем нашу «звездную рубрику». Чем следует заняться, а чего стоит избегать в весеннюю субботу?Ответить на вопросы поможет Анна Прохорова — астролог-консультант.В субботу, 11 мая 2024 года, небесные констелляции придадут уверенности в себе. Это время для демонстрации себя и своих достижений, поэтому можете не «скромничать» на деловых встречах.Утро будет мирным, но уже с 15:00 сходится напряженный аспект Луны к Марсу, который способствует конфликтам.Кроме того, Венера движется под лучи Солнца, что повышает обидчивость и ранимость, а также способствует проявлению эгоизма.Поэтому в этот день важно сохранять спокойствие и рациональность. Не стоит выяснять отношения. Избыточную энергию лучше перенаправить в физическую активность, - это поможет снять напряжение и «успокоить» ум.Растущая Луна благоприятно влияет на сельскохозяйственные работы. Если позволит погода, стоит отправиться в сад или на дачу и заняться высадкой растений.При этом Луна в Раке воздействует на здоровье: полезно будет начать курс приема витаминов и провести процедуры, укрепляющие иммунитет, например, принять ванну с солью и травами.А вот перегружать пищеварение тяжелой и жирной пищей в эту субботу ни в коем случае нельзя. Важно следить за приемом жидкости и не забывать пить побольше чистой или минеральной воды.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений