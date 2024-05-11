Региональная прокуратура обратилась в суд.

В Муроме всплыла ситуация, когда ребенок остался без обязательных лекарств, предусмотренных законом. Региональная прокуратура получила жалобу от местного жителя и провела проверку. Выяснилось, что несовершеннолетняя дочь этого человека, находящаяся на учете в больнице, не получила лекарство, которое ей полагалось бесплатно. Рецепты не были выписаны, заявка на закупку препарата была подана с опозданием, а региональное министерство здравоохранения не своевременно приобрело лекарство. Из-за этого ребенок остался без необходимого препарата.В результате прокуратура обратилась в суд с требованием заставить органы здравоохранения региона обеспечить ребенка нужным лекарством.