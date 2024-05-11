Да брось ты!: во Владимирской области стартовала всероссийская кампания против электронок В...

"Да брось ты!": во Владимирской области стартовала всероссийская кампания против "электронок"В рамках нацпроекта "Демография" стартовала всероссийская кампания против "электронок"Она призвана напомнить курильщикам: несмотря на то, что в электронных сигаретах табак не горит, а нагревается, у "парильщиков" тоже возникают проблемы со здоровьем.В сообществе "Вконтакте" под названием "Давай бросать" рассказывают, как можно завязать с пагубной привычкой.Единомышленники поддерживают друг друга и делятся личными историями: о том, как быстро и эффективно бросить курить.Добавим, по данным опроса ВЦИОМ, в прошлом году 68 процентов респондентов отметили, что не курят, перестали дымить или делают это намного меньше.И это положительная динамика - таких осознанных граждан, по сравнению с 20-м годом, стало больше на 20 процентов.