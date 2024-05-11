До этого на закупку лекарства были потрачены собственные деньги.

Прокуратура в Гусь-Хрустальном добилась возврата денег инвалиду, которые он потратил на покупку льготного лекарства. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 10 мая.Мужчина, страдающий онкологическим заболеванием, должен был получать препараты бесплатно по жизненным показаниям, однако из-за отсутствия рецептов ему пришлось потратить более 317 тыс. рублей. Прокурор обратился в суд с требованием вернуть эти деньги, и суд поддержал это решение, взыскав сумму с Министерства здравоохранения региона.