Гражданин Армении совершил около 50 покупок при помощи чужих банковских карт.

Как сообщает прокуратура Владимирской области, гражданин Армении в 2023 году обнаружил потерянную банковскую карту неизвестной женщины и совершил 24 покупки. Причиной остановиться стало отсутствие денег на чужом счёте.Спустя два месяца мужчина украл банковскую карту у своего знакомого и совершил 26 покупок. В список приобретённого входят алкоголь, сигареты и еда. На этот раз его остановила потеря украденной карты.Прокуратура передала дело во Фрунзенский районный суд для вынесения приговора обвиняемому.