Попытка извиниться сломала судьбы двум владимирцам: один теперь лежит в могиле, а второму грозит тюремный срок.

Попытка извиниться сломала судьбы двум владимирцам: один теперь лежит в могиле, а второму грозит серьёзный срок. Подробности — в материале .Закадычные друзьяВ конце апреля в Вязниковский районный суд Владимирской области поступили материалы уголовного дела, которое возбудили по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Его фигурант Алексей Строгин в момент преступления находился на мобильной связи со своим другом. Его собеседник оказался невольным свидетелем убийства.На момент описываемых событий Алексею исполнилось 28 лет. С потерпевшим Николаем Фадеевым он был знаком почти треть жизни — мужчины обитали в одном посёлке, что в часе езды от г. Вязники.— Строгин работал в Москве в охране вахтовым методом. Жил с матерью. Ранее привлекался к уголовной и административной ответственности. По месту жительства характеризовался удовлетворительно, — уточнила старший следователь Вязниковского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Владимирской области Елена Волкова.Как рассказывали местные, приятели нередко вместе выпивали и в последнее время на этом фоне часто ссорились.Очередной конфликт произошёл в начале январских каникул. По словам Строгина, односельчанин начал его оскорблять, после чего Алексей выгнал того из дома.Как следует из материалов уголовного дело, вечером 21 числа Фадеев пришёл мириться. С собой принёс четвертуху крепкого напитка. К столу пригласили мать Строгина Веру Павловну. Женщина посидела недолго и отправилась спать.В какой-то момент хозяин дома неаккуратно повернулся, опрокинул стеклянную банку и сильно поранил ногу осколками. Поняв, что кровь сам остановить не сможет, мужчина вызвал «скорую» и вместе с бригадой уехал в больницу зашивать стопу. Фадеев сопровождать приятеля не захотел.Кровавое видео на памятьДомой Строгин возвращался на такси. Когда пришло время рассчитываться с водителем, денег у пассажира с собой не оказалось.— Алексей набрал номер своего друга Олега, который также являлся двоюродным братом Фадеева, и попросил оплатить такси. После чего он положил телефон в карман, не нажав кнопку «отбой», — пояснила Елена Волкова.Поэтому все, что происходило далее, Олег отчётливо слышал.— Судя по звукам, когда Строгин вошёл дом, Фадеев накинулся на него и стал бить. Понял я это из слов Алексея. Он произнёс: «Зачем ты меня по лицу ударил?» Ответа я не расслышал. Потом раздался грохот, после чего Строгин сказал в трубку, что, кажется, убил моего брата, — давал показания мужчина (из материалов уголовного дела. — Прим. ред.).Пока Олег дрожащими руками вызывал такси, чтобы добраться из столицы во Владимирскую область, Алексей сделал несколько снимков убитого, разослал их двум другим своим знакомым, а потом еще и снял видео — на кадрах он показывал свои окровавленные руки, одежду и говорил, что убил человека. Позднее, во время допроса, мужчина так и не смог пояснить, зачем это снимал...После хозяин дома попробовал разбудить мать, но та лишь отмахивалась. Женщина проснулась, лишь когда Строгин набирал номер полиции.Согласно заключению судмедэкспертов, смерть потерпевшего наступила почти мгновенно. Причина — колото-резаная рана грудной клетки с повреждением жизненно важных органов.— На месте преступления оперативники нашли нож со следами красно-бурого цвета, а также спортивную кофту, рукава и подол которой тоже были испачканы кровью, — уточнила старший следователь Волкова.Свою вину мужчина отрицать не стал. Теперь его судьбу будет решать Вязниковский районный суд.Мнение экспертаСтарший помощник руководителя СУ СКР по Владимирской области Евгения Горина:— Если вина Андрея Строгина будет доказана, ему может грозить лишение свободы сроком от шести до 15 лет.* Имена и фамилии фигурантов дела измены по этическим соображениям.