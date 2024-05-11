На торговых площадках города Владимира обнаружены вымышленные сорта саженцев плодово-ягодных...

На торговых площадках города Владимира обнаружены вымышленные сорта саженцев плодово-ягодных культур.Об этом информируют в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.Как стало известно, в конце апреля инспектором в городе Владимире были проведены выездные проверки.И в итоге зафиксирована реализация 30 сортов саженцев плодово-ягодных культур не включенных в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений.Например, груши сортов «Русская красавица», «Лимонка», «Дюшес»; яблоня - «Конфетное», «Мельба», «Медуница»; виноград - «Алешенькин», «Дамские пальчики», «Велес», «Дальневосточный» и др.Всего с начала апреля в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий во Владимире, поселке Красная Горбатка и в Камешковском районе на торговых площадках, рынках и выставках в реализации было обнаружено 40 вымышленных сортов яблонь, груш и винограда (500 штук).По фактам установленных нарушений должностными лицами Управления объявлены предостережения в адрес виновных лиц.Владимирцам напоминают: «Будьте внимательны! Покупка посадочного материала, находящегося в реализации с нарушением требований законодательства, может привести к снижению качества и количества урожая...»Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений