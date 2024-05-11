От спальных мешков до блюд домашней кухни: в зону СВО отправлен очередной гуманитарный груз из...

От спальных мешков до блюд домашней кухни: в зону СВО отправлен очередной гуманитарный груз из Владимирской областиОт спальных мешков и техники до блюд домашней кухни. Очередной гуманитарный груз в зону специальной военной операции направили волонтёры народного движения "ZaНаших_33регион".О тех, кто помогает приближать Победу, плечом к плечу работая в тылу - Мария Платанюк.Красавицу Геру Лаура Карамина привезла из Донецка. Еще щенком. Отец Геры- Тор- пёс легендарной Ольги Качуры под позывным "Корса". Герой ДНР, Герой России была замкомандира артиллерийского дивизиона. Сегодня донбасская Гера- талисман народного движения "ZaНаших_33 регион".- Да, она каждую поездку, ребята её все знают...На складе - 40 кубов груза. Адресаты - 12 фронтовых подразделений. Координатор движения - Лаура Карамина - как всегда - сама отправляется в зону специальной военной операции.Лаура Карамина, координатор движения "ZaНаших_33 регион":- Мы едем в Красную Поляну, где распределитель раненых. Мы едем в 2 госпиталя. Наш подшефный - Дебальцево. К ребятам, к "Ахмату" мы поедем...Гуманитарный груз - всё самое необходимое для бойцов. От лекарств, тёплой одежды и нательного белья до бензиновых генераторов, инструментов, прицелов и антидроновых установок.Лаура Карамина, координатор движения "ZaНаших_33 регион":- Работает на нескольких частотах. Таким образом, защищая автомобиль и ребят от попадания камикадзе — дронов.Мария Ерахтина волонтёр движения "ZaНаших_33 регион":- Это прицел оптический, дневной. Именно снайперский. Он не работает как тепловизионный. В ночное время…"Швейбат" - так называют мастериц движения "ZаНаших", рассказывает волонтёр Мария Ерахтина. К отправке готовы и сотни спальных мешков - отшили по спецзаказу, и...Мария Ерахтина волонтёр движения "ZaНаших_33 регион":- Такие вот пятиточечники. Это уже наши девочки. По всей области. Дома, в свободное от работы время, в паузе от семьи и собственных дел, они занимаются пошивом на обычных бытовых машинках.На передовую волонтёры движения "ZaНаших" отвезут и всё, что нужно для фронтовых будней в блиндажах.Лаура Карамина, координатор движения "ZaНаших _ 33 регион":- Матрасы для блиндажей. Специальный материал, водоотталкивающий, непромокаечка... А швейный батальон отшивает вот такие карематы. Внутри - фольгоизол. Он тёплый. Раскладывается в большую.А это уже результаты трудов "спИцназа". Именно так - через И. Ведь он орудует спицами.- Ребята очень просят, тоненькие, удобные, всё комфортно…Движение объединило тысячи людей. Сегодня они плечом к плечу - работают в тылу на нужды фронта.Мария Платанюк:- В составе груза - и домашняя консервация. В этих коробках, к примеру, заботливо упакована каша. Гречка с мясом. На каждой из коробок - стихи для бойцов. «На привале ложка каши лучше всяких пирогов, в ней - любовь, забота наша, будут силы бить врагов.Лаура Карамина, координатор движения "ZaНаших_33 регион":- Спасибо огромное нашей команде. Огромной команде. Всех, кто трудится на благо наших защитников. Не оставляет их.Загружать "Камаз" - проехать предстоит все новые российские территории - помогают студенты- волонтёры. В очередной рейс выдвигается водитель Игорь Надтока. На передовой Игорь Анатольевич был уже десятки раз.Игорь Надтока, водитель, волонтёр движения "ZaНаших_33регион":- Парни довольные, чуть не до слёз. Спасибо, спасибо! Благодарны. Вообще там народ отличный. Простые все пацаны.Игорь Надтока обязательно поздравит бойцов и с Днём Великой Победы. Той, что с нами НАВСЕГДА, и той, что обязательно БУДЕТ.Игорь Надтока:- По-любому, победим!Мария Платанюк, Илья Хлудов "Вести-Владимир".