«Поезд Победы» вновь сделает остановку во Владимирской области Вечером 12 мая во Владимир вновь...

«Поезд Победы» вновь сделает остановку во Владимирской областиВечером 12 мая во Владимир вновь прибудет «Поезд Победы», в котором расположена первая в мире иммерсивная выставка о событиях Великой Отечественной войны.Экспозиция передаёт историю тех лет с помощью дополненной реальности, объёмного звука, театрального освещения и реалистичных фигур.Каждый из десяти вагонов «Поезда Победы» посвящён определенной тематике и событиям: это довоенный июнь 1941 года, Брестская крепость, прощание с близкими, жизнь в лагерях, забота о раненых, значимые научные открытия, блокада, бронепоезд «Илья Муромец», военный трибунал, Победа и возвращение домой.В пресс-службе Правительства Владимирской области отмечают, что «Поезд Победы» начал свою работу с октября 2020 года. За это время музей посетили более 1,5 млн жителей России и Беларуси.Экспозиция адресована посетителям старше 6 лет. Дети до 11 лет допускаются на выставку только в сопровождении родителей или законных представителей.Важно, что посещение бесплатное. Регистрация открывается за сутки до начала работы выставки.Во Владимире «Поезд Победы» будет работать 13 и 14 мая с 10:30 до 16:30.После этого состав отправится в Арзамас, а затем в Муром, где экспозиция будет открыта 16 и 17 мая с 10:00 до 19:00.Фото: архив ГТРК "Владимир"