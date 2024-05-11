«Поезд Победы» вновь сделает остановку во Владимирской области
Вечером 12 мая во Владимир вновь...
«Поезд Победы» вновь сделает остановку во Владимирской области
Вечером 12 мая во Владимир вновь прибудет «Поезд Победы», в котором расположена первая в мире иммерсивная выставка о событиях Великой Отечественной войны.
Экспозиция передаёт историю тех лет с помощью дополненной реальности, объёмного звука, театрального освещения и реалистичных фигур.
Каждый из десяти вагонов «Поезда Победы» посвящён определенной тематике и событиям: это довоенный июнь 1941 года, Брестская крепость, прощание с близкими, жизнь в лагерях, забота о раненых, значимые научные открытия, блокада, бронепоезд «Илья Муромец», военный трибунал, Победа и возвращение домой.
В пресс-службе Правительства Владимирской области отмечают, что «Поезд Победы» начал свою работу с октября 2020 года. За это время музей посетили более 1,5 млн жителей России и Беларуси.
Экспозиция адресована посетителям старше 6 лет. Дети до 11 лет допускаются на выставку только в сопровождении родителей или законных представителей.
Важно, что посещение бесплатное. Регистрация открывается за сутки до начала работы выставки.
Во Владимире «Поезд Победы» будет работать 13 и 14 мая с 10:30 до 16:30.
После этого состав отправится в Арзамас, а затем в Муром, где экспозиция будет открыта 16 и 17 мая с 10:00 до 19:00.
Фото: архив ГТРК "Владимир"