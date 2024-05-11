Славянский фольклор: как владимирцам отличить кикимору болотную от шишиги?
Славянская мифология...
"Славянский фольклор": как владимирцам отличить кикимору болотную от шишиги?
Славянская мифология поражает своей уникальностью, затрагивая огромный промежуток времени. От некоторых персонажей идут мурашки по коже...Расскажем о невероятных историях со страниц мифов и легенд!
В этот раз нашими героинями будут шишиги и кикиморы.
Медийный образ Кикиморы — это родственница или жена лешего. Иными словами, - лесной персонаж, который живет в Вятке или в Сибири.
Однако, существует и версия «домашней» Кикиморы — жены домового. Ее представляют крохотной старухой в лохмотьях, с которой можно столкнуться в хлеву, овине или бане. К слову, лучше с ней не встречаться, - ничего хорошего из этого не выйдет.
От чего произошло слово «Кикимора», в какой части России ее представляют, как красивую юную девушку, и чем она отличается от шишиги?
Эти и другие вопросы в эфире Радио России "Владимир" мы адресовали доктору филологических наук, доценту департамента филологии Сосковского городского университета - Ирине Якушевич.
Послушать полное интервью можно по ссылке.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений