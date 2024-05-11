Творческие работы владимирцев могут войти в сборник «Семейные корни: истории и традиции».
В рамках...
Творческие работы владимирцев могут войти в сборник «Семейные корни: истории и традиции».
В рамках Года семьи Владимирская областная специальная библиотека для слепых проводит региональный инклюзивный конкурс творческих работ «Семейные корни: истории и традиции» для людей с ограниченными возможностями здоровья.
В пресс-службе регионального Правительства поясняют, что он направлен на популяризацию сохранения традиционных семейных ценностей: любви, верности, уважения и почитания старшего поколения, заботы о младших членах семьи.
Участвовать в конкурсе могут инвалиды 1, 2, 3 групп, проживающие во Владимирской области, без ограничений по возрасту, как индивидуально, так и коллективно.
Номинации конкурса:
«Литературное творчество». В письменной работе (проза, поэзия, баллада, сказка) можно рассказать об истории своей семьи, традициях, передаче ценного опыта из поколения в поколение, а также поразмышлять на тему «Что значат в моей жизни семейные традиции». Работа может быть написана рельефно-точечным шрифтом (по Брайлю) или в обычном плоскопечатном варианте.
«Изобразительное и декоративно-прикладное творчество». Портрет семьи, образ, отражающий суть преемственности поколений, семейных ценностей. Работы выполняются в различных техниках: рисунок, вышивка, резьба по дереву и другое.
«Исполнительское искусство: песенное, музыкально-театральное». Рассматриваются песни о семье, родных и близких людях, сценические образы родных и близких, семейной жизни (ситуаций).
Работы на конкурс вместе с анкетой-заявкой принимаются до 30 сентября 2024 года в областной специальной библиотеке для слепых по адресу: 600017, г. Владимир, ул. Горького, 57 и/или по электронной почте: [email protected]
Лучшие конкурсные работы войдут в сборник «Семейные корни: истории и традиции».
Обладатели трёх призовых мест в каждой из номинаций награждаются дипломами I, II, III степени Министерства культуры Владимирской области.
Иллюстрация: пресс-служба Правительства Владимирской области