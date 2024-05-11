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<a href="https://33live.ru/novosti/11-05-2024-tvorcheskie-raboty-vladimircev-mogut-vojti-v-sbornik-semejnye-korni-istorii-i-tradicii.html" target="_blank">Творческие работы владимирцев могут войти в сборник «Семейные корни: истории и традиции»</a> - Творческие работы владимирцев могут войти в сборник «Семейные корни: истории и традиции». В рамках...