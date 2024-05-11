В Александрове во время крупного пожара пострадали 2 человека. Глубокой ночью 11 мая в...

В Александрове во время крупного пожара пострадали 2 человека.Глубокой ночью 11 мая в Александрове (на улице Народной) загорелся жилой деревянный дом.В пресс-службе МЧС России по Владимирской области отмечают, что спасатели получили сообщение о пожаре в 00:15.Позже выяснилось, что предварительная площадь пожара — 180 квадратных метров. Горел жилой дом, в котором располагались три квартиры.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 11 человек личного состава от МЧС.Известно, что пострадали 2 человека. О погибших не сообщается.Других подробностей пока нет.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области