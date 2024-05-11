В ближайшие дни во Владимирской области сохранится отрицательная температурная аномалия Май в...

В ближайшие дни во Владимирской области сохранится отрицательная температурная аномалияМай в центральной части Европейской России продолжает оставаться аномально холодным. И такая тенденция сохранится.Погоду в ЦФО будет формировать активный циклон, который ворвался во Владимирскую область ещё во вторник.Самым неприятным погодным фактором останутся ночные и утренние заморозки.Во Владимирской области завтра (12 мая) синоптики прогнозируют утром -2... +2°С, днём до +8°С, а ночью (об этом предупреждает МЧС России по Владимирской области) снова температура может опуститься до -2°С.Ветер будет без «централа», но северный, до 4 метров в секунду. Атмосферное давление — 753 мм ртутного столба. Осадки прогнозируются в регионе лишь местами. Преимущественно во Владимирской области всё же будет — без ливней и снега.Народный прогноз погоды на 12 мая:«Если утром наблюдается алый восход, то лето будет ветреное»;«Если муравьи бегут в сухое место, то зарядят дожди»;«Если ольха оказалась в листьях вперёд берёзы, то лето будет дождливое».Фото: Константин Кондратьев