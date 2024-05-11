В многоквартирном доме на улице Лакина во Владимире произошёл пожар, пострадал 1 человек Как...

В многоквартирном доме на улице Лакина во Владимире произошёл пожар, пострадал 1 человекКак сообщают в пресс-службе МЧС России по Владимирской области, сегодня — 11 мая в 2:32 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по адресу: город Владимир, улица Лакина, дом № 139.О причинах возгорания не сообщается. Известно, что спасатели оперативно выехали на выезд.К ликвидации пламени привлекались 6 единиц техники и 18 человек личного состава.Предварительная площадь пожара — 1 квадратный метр (в жилой квартире).Информация о погибших не поступала. Сообщается, что пострадал 1 человек.Других подробностей произошедшего пока нет.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо как можно скорее звонить по телефонам «01» или «101».Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области